Uomini e Donne | ex cavaliere si candida alle elezioni

Da anticipazionitv.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Giuseppe Molonia, noto volto di Uomini e Donne, ha deciso di intraprendere un nuovo percorso politico. L’ex cavaliere ha annunciato la sua candidatura alle elezioni amministrative di Zagarolo, segnando un significativo cambiamento nella sua carriera. Con il supporto di Fratelli d’Italia, Molonia si propone di rappresentare i cittadini e affrontare le sfide locali. Uomini e Donne, Cristiana Anania parla della rottura con Ernesto Passaro Candidatura ufficiale e programma. Molonia si candida per il Consiglio comunale di Zagarolo alle elezioni del 24 e 25 maggio 2026. Sostenuto dal candidato sindaco Marco Bonini, il suo programma si basa su valori come professionalità, coerenza e disponibilità. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

uomini e donne ex cavaliere si candida alle elezioni
© Anticipazionitv.it - Uomini e Donne: ex cavaliere si candida alle elezioni
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

The Hand in the Dark by Arthur J. Rees | Gothic Mystery Audiobook

Video The Hand in the Dark by Arthur J. Rees | Gothic Mystery Audiobook

Sullo stesso argomento

Uomini e donne, dal parterre over alla politica: Renata Presti si candida alle AmminsitrativeDopo la storica tronista Anna Munafò, anche un'ex dama del Trono over ha deciso di scendere in politica.

Ex tronista di Uomini e Donne si butta in politica: dopo la tv, si candida e sorprende tutti, ecco chi èDalla televisione alla vita pubblica, con una scelta che ha colto molti di sorpresa.

uomini e donne exUomini e Donne, Cristiana Anania torna a parlare della rottura con Ernesto Passaro: Bisogna andare avantiA distanza di qualche settimana dall'annuncio della rottura con Ernesto Passaro, l'ex tronista di Uomini e Donne Cristiana Anania è tornata a parlare della fine del rapporto con l'ex corteggiatore. comingsoon.it

uomini e donne exSara Gaudenzi ricomincia da Tom | La dolce dedica dell’ex Uomini e Donne: fotoSara Gaudenzi, dopo la fine della storia con Alessio Rubeca, si lascia andare ad una dolce dedica per il cagnolino Tom. ilsussidiario.net

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web