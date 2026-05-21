Uomini e Donne | ex cavaliere si candida alle elezioni

Giuseppe Molonia, noto volto di Uomini e Donne, ha deciso di intraprendere un nuovo percorso politico. L’ex cavaliere ha annunciato la sua candidatura alle elezioni amministrative di Zagarolo, segnando un significativo cambiamento nella sua carriera. Con il supporto di Fratelli d’Italia, Molonia si propone di rappresentare i cittadini e affrontare le sfide locali. Uomini e Donne, Cristiana Anania parla della rottura con Ernesto Passaro Candidatura ufficiale e programma. Molonia si candida per il Consiglio comunale di Zagarolo alle elezioni del 24 e 25 maggio 2026. Sostenuto dal candidato sindaco Marco Bonini, il suo programma si basa su valori come professionalità, coerenza e disponibilità. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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