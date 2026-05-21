Cristiana Anania, ex tronista di Uomini e Donne, ha parlato della fine della sua relazione con Ernesto Passaro. Ha spiegato di voler bene a Passaro, ma ha affermato che la storia tra loro si è conclusa dopo pochi mesi. Ha raccontato di aver vissuto con lui durante la convivenza e di aver incontrato differenze caratteriali che hanno reso impossibile proseguire. La Anania ha sottolineato che, nonostante la separazione, i sentimenti di affetto sono rimasti.

L'ex tronista di Uomini e Donne racconta la fine della relazione con Ernesto Passaro: tra affetto rimasto, convivenza e differenze caratteriali che hanno reso inevitabile la separazione dopo pochi mesi insieme. Cristiana Anania è stata una delle troniste più discusse dell'ultima stagione di Uomini e Donne. Il suo percorso nel programma è stato intenso e ricco di colpi di scena, fino alla scelta finale che l'ha portata a lasciare lo studio insieme a Ernesto Passaro, preferito a Federico Cotugno. La scelta nel programma: Cristiana lascia Federico Cotugno Durante la fase conclusiva del dating show, Cristiana ha deciso di seguire il proprio istinto e uscire dal programma con Ernesto Passaro, nonostante il forte legame costruito anche con l'altro corteggiatore Federico Cotugno. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Uomini e Donne, Cristiana Anania su Ernesto Passaro: “Gli voglio bene, ma era finita”

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Uomini e Donne, Cristiana Anania ha scelto Ernesto Passaro come ha reagito Federico

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