Uomini e Donne Cristiana Anania su Ernesto Passaro | Gli voglio bene ma era finita

Da movieplayer.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Cristiana Anania, ex tronista di Uomini e Donne, ha parlato della fine della sua relazione con Ernesto Passaro. Ha spiegato di voler bene a Passaro, ma ha affermato che la storia tra loro si è conclusa dopo pochi mesi. Ha raccontato di aver vissuto con lui durante la convivenza e di aver incontrato differenze caratteriali che hanno reso impossibile proseguire. La Anania ha sottolineato che, nonostante la separazione, i sentimenti di affetto sono rimasti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

L'ex tronista di Uomini e Donne racconta la fine della relazione con Ernesto Passaro: tra affetto rimasto, convivenza e differenze caratteriali che hanno reso inevitabile la separazione dopo pochi mesi insieme. Cristiana Anania è stata una delle troniste più discusse dell'ultima stagione di Uomini e Donne. Il suo percorso nel programma è stato intenso e ricco di colpi di scena, fino alla scelta finale che l'ha portata a lasciare lo studio insieme a Ernesto Passaro, preferito a Federico Cotugno. La scelta nel programma: Cristiana lascia Federico Cotugno Durante la fase conclusiva del dating show, Cristiana ha deciso di seguire il proprio istinto e uscire dal programma con Ernesto Passaro, nonostante il forte legame costruito anche con l'altro corteggiatore Federico Cotugno. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

uomini e donne cristiana anania su ernesto passaro gli voglio bene ma era finita
© Movieplayer.it - Uomini e Donne, Cristiana Anania su Ernesto Passaro: “Gli voglio bene, ma era finita”
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Uomini e Donne, Cristiana Anania ha scelto Ernesto Passaro come ha reagito Federico

Video Uomini e Donne, Cristiana Anania ha scelto Ernesto Passaro come ha reagito Federico

Sullo stesso argomento

Uomini e Donne, crisi tra Cristiana Anania ed Ernesto Passaro: “Periodo particolare”Dopo giorni di segnalazioni e silenzi social, Ernesto Passaro rompe il silenzio sulla crisi con Cristiana Anania: tra avvistamenti, dubbi e parole...

Uomini e Donne: Ernesto Passaro parla della presunta rottura con Cristiana AnaniaI fans di Uomini e Donne temono il peggio per Cristiana Anania ed Ernesto Passaro, una delle coppie più seguite dell’ultima stagione.

cristiana anania uomini e donne cristianaUomini e Donne, Cristiana Anania su Ernesto Passaro: Gli voglio bene, ma era finitaCristiana Anania torna a parlare della rottura con Ernesto Passaro dopo Uomini e Donne. L’ex tronista spiega i motivi della fine della storia nata nel programma, tra convivenza, affetto e divergenze c ... movieplayer.it

cristiana anania uomini e donne cristianaCristiana e Ernesto, la verità sulla rottura dopo Uomini e Donne: Ecco perché è finitaCristiana Anania rompe il silenzio sulla fine della storia con Ernesto Passaro dopo Uomini e Donne: ecco tutta la verità ... quilink.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web