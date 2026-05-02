Su una delle coppie più seguite dell’ultima stagione di Uomini e Donne si sono diffuse voci di una possibile crisi. Ernesto Passaro ha parlato pubblicamente di una presunta rottura con Cristiana Anania, alimentando l’interesse dei fan. La notizia ha suscitato molte reazioni tra gli appassionati dello show, che seguono con attenzione gli sviluppi della vicenda. Finora, nessuna delle parti ha fornito dettagli ufficiali oltre alle dichiarazioni di Passaro.

I fans di Uomini e Donne temono il peggio per Cristiana Anania ed Ernesto Passaro, una delle coppie più seguite dell’ultima stagione. Dopo mesi caratterizzati da grande complicità, convivenza e presenza costante sui social, qualcosa sembra essersi incrinato tra i due. L’ex corteggiatore del trono classico ha voluto esporsi sui social, facendo delle importanti rivelazioni. Uomini e Donne 2026-2027: i nomi dei primi possibili tronisti Uomini e Donne, Ernesto e Cristiana: primi segnali di presunta crisi. Negli ultimi giorni, i fan più attenti hanno notato alcuni cambiamenti nel comportamento social della coppia. Cristiana Anania ed Ernesto Passaro, solitamente molto attivi e presenti l’uno nei contenuti dell’altra, hanno smesso di interagire pubblicamente tra like, commenti e dediche.🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Uomini e Donne: Ernesto Passaro parla della presunta rottura con Cristiana Anania

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