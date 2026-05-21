Uno stage workshop di giornalismo col Post da settembre

È stato annunciato uno stage di sei settimane organizzato dal quotidiano con l’obiettivo di offrire un'opportunità di formazione a giovani tra i 20 e i 26 anni interessati al giornalismo. L’attività si svolgerà a partire da settembre e si rivolge a chi desidera conoscere le modalità di lavoro nei giornali, attraverso un workshop pratico. Durante il percorso, i partecipanti avranno modo di acquisire competenze specifiche e di confrontarsi con professionisti del settore.

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Di 6 settimane e per giovani tra i 20 e i 26 anni, per imparare come si lavora nei giornali, con la collaborazione del Premio Mario Formenton Quello che il Post è diventato in questi anni lo deve in gran parte all’aver investito sulla formazione e sul lavoro di persone molto giovani, spesso senza esperienze giornalistiche o nemmeno professionali, ma con le qualità, le sensibilità e le ambizioni adatte a fare qualcosa di diverso e di buono nell’ambito dell’informazione italiana. La stragrande maggioranza dei giornalisti del Post è entrata in redazione a meno di trent’anni, molti a meno di venticinque: ed è stata una scelta preziosa, appunto, per un progetto che ha provato a costruire un modo proprio di fare informazione ma anche di fare con coerenza le scelte più diverse. 🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - Uno stage/workshop di giornalismo col Post, da settembre ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video An outstanding UK study opportunity: the University of Lincoln, UK Sullo stesso argomento Scuola etrusca a Volterra. Uno stage internazionaleDal 15 al 27 giugno Volterra sarà sede della Archaeological Field School of Etruscology, un programma accademico intensivo organizzato... Luino si accende col noir: anteprima Oscar e workshop al lago? Cosa sapere Il 14 maggio il Lido di Luino ospita l'anteprima del film Tango Bar. Uno stage/workshop col Post, da settembreQuello che il Post è diventato in questi anni lo deve in gran parte all’aver investito sulla formazione e sul lavoro di persone molto giovani, spesso senza esperienze giornalistiche o nemmeno ... ilpost.it Due mesi col Post, nel 2024Non è esagerato dire che quello che il Post è diventato in questi anni si deve in gran parte all’aver investito sulla formazione e sul lavoro di persone molto giovani, spesso senza esperienze ... ilpost.it