Luino si accende col noir | anteprima Oscar e workshop al lago

Il 14 maggio, il Lido di Luino ospiterà l’anteprima del film Tango Bar, evento che fa parte del Lakes Noir International Film Festival, in programma dal 24 al 27 settembre. L’iniziativa rappresenta un'occasione per vedere in anteprima il film e partecipare a un workshop dedicato. Il festival si svolge nel mese di settembre e si concentrerà su proiezioni e attività legate al genere noir.

? Cosa sapere Il 14 maggio il Lido di Luino ospita l'anteprima del film Tango Bar.. L'evento apre il Lakes Noir International Film Festival previsto tra il 24 e il 27 settembre.. Il 14 maggio il Lido di Luino ospiterà la proiezione di Tango Bar, prima tappa del Lakes Noir International Film Festival che porterà il cinema crime e thriller sul lungolago. L’associazione Sette Laghi Cinema & Production ETS ha dato il via ai preparativi per questa rassegna internazionale, concepita come un nuovo punto di riferimento per i generi noir e thriller. Il percorso inizia con una serie di anteprime esclusive che faranno da preludio alla manifestazione principale, prevista tra il 24 e il 27 settembre nella città di Luino.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Luino si accende col noir: anteprima Oscar e workshop al lago Notizie correlate Brigitte Segura a Luino: l’influencer newyorkese scopre il lago maggioreBrigitte Segura, influencer e fashion designer americana, ha concluso il suo tour italiano con una visita a Luino, nella provincia di Varese, in... Luino – Ospedali di Comunità: a Luino 100 ricoveri in quattro mesiLuino dimostra come gli Ospedali di Comunità possano rappresentare una valida alternativa tra il ricovero ospedaliero e l'assistenza domiciliare,... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: La Festa di Primavera accende e colora Luino: raddoppiano i visitatori in città; Luino: Pellicini accende il motore del centrodestra; Primo Maggio a Creva di Luino: celebrazioni, corteo e pranzo sociale al Circolo Cavallotti; Luino ko in casa contro il Solaro, salvezza rimandata all’ultima giornata a Ispra. Svelati i murales dei Testimoni dello Sport: arte e inclusione al Museo a Cielo Aperto di Luino. - facebook.com facebook