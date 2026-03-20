Dal 15 al 27 giugno, a Volterra si terrà l’Archaeological Field School of Etruscology, un corso intensivo organizzato dall’Università di Pisa. L’iniziativa è rivolta a studenti universitari e giovani ricercatori provenienti da varie nazioni e si svolgerà in una scuola etrusca storica della città. L’evento coinvolge partecipanti che studiano archeologia e storia antica, offrendo un’esperienza pratica sul campo.

Dal 15 al 27 giugno Volterra sarà sede della Archaeological Field School of Etruscology, un programma accademico intensivo organizzato dall’ Università di Pisa e rivolto a studenti universitari e giovani ricercatori di tutto il mondo. La scuola, condotta interamente in inglese, si svolge nella necropoli etrusca delle Colombaie e offre un’esperienza formativa sia teorica sia pratica nel cuore dell’archeologia classica. Il corso è strutturato come un programma accademico di 10 giorni. Durante il programma, i partecipanti apprenderanno i fondamenti e le tecniche dello scavo stratigrafico, affiancati da personale esperto che li guiderà passo dopo passo nelle operazioni di campo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Scuola etrusca a Volterra. Uno stage internazionale

Articoli correlati

'Uno, nessuno e centomila' al Teatro Persio Flacco di Volterra????????????,????????,??????????????????????????????????????????????????,?????????????????,?????????????,?????????????????,???????????????????????????...

Leggi anche: Catania capitale del pugilato: dal 16 al 26 gennaio stage internazionale

Tutti gli aggiornamenti su Scuola etrusca

Temi più discussi: Scuola etrusca a Volterra. Uno stage internazionale; a volterra una settimana di eventi per l’8 marzo: scuola, cultura e testimonianze per parlare di pari opportunità; Cinque vasi etruschi restaurati in mostra all’Opificio delle Pietre Dure di Firenze; Dalle scuole alle associazioni, insieme per le donne.

A Volterra una settimana di eventi per l’8 marzo: scuola, cultura e testimonianze per parlare di pari opportunitàDalle scuole al Museo Guarnacci, passando per incontri, libri e iniziative culturali: a Volterra una settimana di appuntamenti dedicati ai diritti e alle pari opportunità. pisatoday.it

Etruschi, vasi restaurati in mostra all'Opificio delle Pietre dure(ANSA) - FIRENZE, 18 MAR - Cinque vasi etruschi del Museo archeologico Mario Guarnacci di Volterra saranno esposti nel Museo dell'Opificio delle Pietre dure dal 17 marzo al 30 maggio, nell'ambito dell ... msn.com

A scuola nei Parchi - Imparare dalla storia… vivendola. Nei Parchi e Musei Val di Cornia le attività didattiche trasformano ogni visita in un’esperienza immersiva tra archeologia e natura. Dalle miniere ai resti della civiltà etrusca, ogni percorso è progettato pe - facebook.com facebook