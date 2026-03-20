Scuola etrusca a Volterra Uno stage internazionale

Da lanazione.it 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 15 al 27 giugno, a Volterra si terrà l’Archaeological Field School of Etruscology, un corso intensivo organizzato dall’Università di Pisa. L’iniziativa è rivolta a studenti universitari e giovani ricercatori provenienti da varie nazioni e si svolgerà in una scuola etrusca storica della città. L’evento coinvolge partecipanti che studiano archeologia e storia antica, offrendo un’esperienza pratica sul campo.

Dal 15 al 27 giugno Volterra sarà sede della Archaeological Field School of Etruscology, un programma accademico intensivo organizzato dall’ Università di Pisa e rivolto a studenti universitari e giovani ricercatori di tutto il mondo. La scuola, condotta interamente in inglese, si svolge nella necropoli etrusca delle Colombaie e offre un’esperienza formativa sia teorica sia pratica nel cuore dell’archeologia classica. Il corso è strutturato come un programma accademico di 10 giorni. Durante il programma, i partecipanti apprenderanno i fondamenti e le tecniche dello scavo stratigrafico, affiancati da personale esperto che li guiderà passo dopo passo nelle operazioni di campo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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