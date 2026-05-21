Università e Comune di Foggia celebrano la Giornata della legalità nel ricordo di Giovanni Falcone

Da foggiatoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione dell’anniversario della strage di Capaci, l’Università di Foggia e il Comune di Foggia hanno organizzato una giornata dedicata alla memoria di Giovanni Falcone e di tutte le persone uccise dalle mafie. L'evento coinvolge diverse attività di commemorazione e approfondimento, con l’obiettivo di ricordare le vittime e riflettere sul tema della legalità. La giornata si svolge in collaborazione tra istituzioni universitarie e locali, con appuntamenti pubblici e iniziative culturali.

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In occasione dell’anniversario della strage di Capaci, l’Università di Foggia, in collaborazione con il Comune di Foggia, promuove una giornata di commemorazione e approfondimento dedicata alla memoria del giudice Giovanni Falcone e di tutte le vittime delle mafie. L'iniziativa si inserisce. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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