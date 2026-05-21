Unife promuove il ' Bike day' | convegno e pedalata urbana per la mobilità sostenibile
Mercoledì 3 giugno, in occasione della Giornata mondiale della bicicletta, un'università di Ferrara organizza il 'Bike day', un evento che comprende un convegno e una pedalata urbana. La giornata è dedicata alla promozione della mobilità sostenibile e si concentra sul tragitto tra casa e scuola o lavoro. L’iniziativa coinvolge studenti, docenti e cittadini, con l’obiettivo di sensibilizzare sull’uso della bicicletta come mezzo di trasporto quotidiano.
In occasione della Giornata mondiale della bicicletta, mercoledì 3 giugno, l’Università di Ferrara promuove il ‘Bike day’, una giornata dedicata alla mobilità attiva e sostenibile, con particolare attenzione al tragitto casa-lavoro e casa-studio. Il programma prevede un convegno al Polo. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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