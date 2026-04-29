Domenica 3 maggio si terrà l’Imola Bike Day, evento dedicato alle biciclette che prevede una pedalata di 21 chilometri su strade chiuse al traffico. La manifestazione si svolgerà lungo la Ciclovia del Santerno e si concluderà con un’area dedicata all’interno dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari, con curve e cordoli a fare da cornice al percorso. Si tratta della seconda delle ‘Domeniche Ciclabili 2026’.

Imola, 29 aprile 2026 – Domenica 3 maggio si torna a pedalare su strade chiuse al traffico per l’ Imola Bike Day, la seconda delle ‘ Domeniche Ciclabili 2026 ’ che si snoderà lungo la Ciclovia del Santerno e tra le curve e i cordoli dell’ Autodromo Enzo e Dino Ferrari. Il programma della giornata di domenica 3 maggio . Il programma prevede il ritrovo alle 10 nell’area ex River Side, sul lungofiume di Imola vicino al ponte di Viale Dante e partenza alle 10.30: da lì il gruppo si metterà in moto lungo un percorso di 21 km adatto a tutti, anche famiglie, con poco più di 160 metri di dislivello complessivo. Il tracciato segue in buona parte la Ciclovia del Santerno, risalendo la prima valle omonima su strade protette o chiuse al traffico.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Imola Bike Day, 21km di pedalata tra la ciclovia del Santerno e il gran finale in pista: il programma

Notizie correlate

Ayrton Day 2026 a Imola, il primo maggio tra cimeli, foto ed emozioni: il programma per ricordare SennaImola, 23 aprile 2026 – Non una semplice ricorrenza, ma un giorno che rinnova un legame.

Dal banco di scuola alla pista: il Baracca "sfreccia" alla Dallara Academy e conquista la finale di ImolaL'istituto aeronautico Baracca si è reso protagonista dell’innovazione partecipando alla Stem Racing, la competizione educativa organizzata dalla...

Altri aggiornamenti

Si parla di: Imola bike day.

Imola Bike Day, 21km di pedalata tra la ciclovia del Santerno e il gran finale in pista: il programmaUn’iniziativa di ‘Domeniche Ciclabili 2026’ che vuol far scoprire il territorio in chiave di lentezza e sostenibilità: tappe e orari ... ilrestodelcarlino.it

Imola Bike Day, tutti in bici nel circuitoDomenica si torna a pedalare su strade chiuse al traffico per l’Imola Bike Day, la terza delle ‘Domeniche ciclabili 2025’ organizzate in provincia che si snoderà lungo la parte ancora percorribile ... ilrestodelcarlino.it