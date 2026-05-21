Unieuro ha avviato una nuova fase, annunciando un piano che si concentra sui clienti di origine locale e su settori come energia e giovani. Il rappresentante dell’azienda ha dichiarato che l’obiettivo è ripartire dai territori, mentre un altro dirigente ha anticipato incontri con la comunità. Il progetto si basa su un piano a medio termine, con l’obiettivo di integrare sostenibilità e senso di appartenenza, senza specificare dettagli ulteriori sulle azioni concrete in programma.

Ripartire, convinti, con un programma a medio termine che, oltre alla consueta e sottintesa parola serietà, si poggi su due concetti come sostenibilità e appartenenza. La Pallacanestro 2.015 ha presentato il nuovo amministratore unico – non presidente – Gigi Garelli e il direttore sportivo Alessandro Bonotti. Per il primo si tratta di un ritorno visto che nel 2015, all’inizio di questa avventura, fu fra i fondatori dell’attuale società di cui è stato allenatore e di cui figura tuttora socio fondatore – "però non pagante", sottolinea sorridendo –, il secondo invece é una novità assoluta per l’A2 visto che le sue esperienze in panchina e dietro una scrivania sono state alla Stella Azzurra Roma e al College Basket Borgomanero. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Unieuro, inizia il nuovo corso. Pinza: "Ripartiamo dai forlivesi. In campo energia e gioventù». Garelli: "Incontrerò la curva»

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