Pallacanestro Forlì il ritorno e il nuovo ruolo di Garelli | Con la Curva? Dialogo aperto per il bene di tutti

Gigi Garelli ha ripreso il ruolo di presidente della Pallacanestro Forlì 2, segnando un ritorno ufficiale dopo un periodo di assenza. In occasione di questa ripresa, Garelli ha dichiarato di aver avviato un dialogo con la tifoseria organizzata, definendolo un confronto aperto per il bene di tutte le parti coinvolte. La sua presenza rappresenta la conclusione di un percorso interrotto, portando nuovo impulso alla squadra e alla comunità che la segue.

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