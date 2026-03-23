Gli ospiti noni in classifica sognano un posto nei playoff e un risultato di prestigio, ovviamente. Ma le qualità sono quelle che sono e quelle dei siciliani sono totalmente diverse e spingono verso l’alto. Il Catania, inoltre, a confermare il fatto di essere una squadra che davanti al proprio pubblico si trasforma in bene, in stagione non ha mai perso tra le mura amiche. Qualche risultato più importante in trasferta – ed è sicuramente questa la pecca – avrebbe potuto regalare ai siciliani un campionato diverso, con la possibilità, ad oggi, di giocarsi qualcosa di unico e quindi la promozione diretta in Serie B. Così non sarà, però adesso l’obiettivo non è solo quelli di blindare in maniera definitiva il secondo posto – manca poco pure per l’aritmetica – ma soprattutto quello di prepararsi ai playoff. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Catania-Casarano: inizia con una vittoria il nuovo corso

Articoli correlati

Pronostico Burnley-Manchester United: col nuovo tecnico una vittoriaBurnley-Manchester United è una partita della ventunesima giornata di Premier League e si gioca mercoledì alle 21:15: diretta tv, probabili...

Leggi anche: Nuovo record per il pescatore di surfcasting Mario Savini: il nuovo anno inizia con una spigola da 9 chili

Una raccolta di contenuti su Pronostico Catania Casarano inizia con...

Temi più discussi: Pronostici Catania-Casarano: Statistiche, Dove in TV 23.03.2026 Serie C; Serie C girone C, il pronostico di Catania-Casarano; Catania-Casarano Calcio (lunedì 23 marzo 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici; Pronostico Catania - S.S.D. Casarano Calcio - Serie C.

Pronostico Catania vs Casarano – 23 Marzo 2026La sfida di Serie C tra Catania e Casarano promette intensità allo Stadio Angelo Massimino, dove il fischio d’inizio è previsto alle 20:30 del 23 Marzo 2026. news-sports.it

Serie C girone C, il pronostico di Catania-CasaranoIl girone C di Serie C propone un trittico di posticipi serali. Il Catania, impegnato nella rincorsa (quasi impossibile) al Benevento capolista, riceve al Massimino il Casarano che procede cercando di ... corrieredellosport.it

Il Dot. . © ZONA C - 21ª puntata Valentina Mitidieri ci porta nel cuore della Serie C. In collegamento Giuseppe Antonio Leo, Nando Armenante di TuttoCavese, Davide De Lentinis di SupportersCasarano.it e Piero Italia di Pianeta Catania. facebook