A Firenze si terrà domenica 22 marzo il primo torneo di padel dedicato alla promozione della parità di genere. L’evento coinvolgerà atleti e appassionati, con l’obiettivo di sensibilizzare sul tema della violenza di genere attraverso lo sport. La manifestazione si svolgerà in una struttura sportiva cittadina e prevede diverse partite tra squadre di varie età e livelli.

Firenze, 20 marzo 2026 – Contrastare la violenza di genere anche attraverso lo sport. Domenica 22 marzo spazio al primo torneo fiorentino di padel per promuovere la parità. Non solo gioco, dunque, ma anche momenti di riflessione con attività come la “ruota del privilegio”, pensata per stimolare il confronto sul tema della violenza contro le donne e sulle disuguaglianze ancora presenti nella società. L’iniziativa si terrà al centro Rondinella Padel club ed è organizzata dalla cooperativa sociale Consorzio Blu, realtà presente anche a Firenze con servizi educativi domiciliari e assistenza agli anziani. L’obiettivo è coinvolgere partecipanti e pubblico in una giornata che unisca sport e impegno sociale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze, torneo di padel contro la violenza di genere: sport e formazione per promuovere la parità

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