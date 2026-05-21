Undici spaccate in un mese nel centro di Bari | incastrato il re dei furti seriali nei negozi

Nel mese di gennaio, nel centro di Bari, sono stati segnalati undici furti in negozi diversi, tutti realizzati con la stessa modalità: la tecnica della spaccata, che consiste nel rompere la vetrina per entrare all’interno. Le forze dell’ordine hanno individuato e arrestato un uomo ritenuto responsabile di questi episodi ripetuti, che avevano coinvolto esercizi commerciali della zona. Le indagini sono ancora in corso per verificare eventuali collegamenti con altri episodi simili.

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