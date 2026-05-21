Undici spaccate in un mese nel centro di Bari | incastrato il re dei furti seriali nei negozi
Nel mese di gennaio, nel centro di Bari, sono stati segnalati undici furti in negozi diversi, tutti realizzati con la stessa modalità: la tecnica della spaccata, che consiste nel rompere la vetrina per entrare all’interno. Le forze dell’ordine hanno individuato e arrestato un uomo ritenuto responsabile di questi episodi ripetuti, che avevano coinvolto esercizi commerciali della zona. Le indagini sono ancora in corso per verificare eventuali collegamenti con altri episodi simili.
Nel mese di gennaio ben undici esercizi commerciali del centro di Bari erano stati presi di mira con la stessa tecnica: la cosiddetta spaccata, ovvero lo sfondamento della vetrina per introdursi nel locale.Il modus operandi dei colpi messi a segno era sempre identico: vetrina infranta, accesso. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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