Una fotografia inviata da Leonardo Nanna mostra una fascia di vegetazione verde che si estende tra il mare e la terra, precisamente nella zona di Torre Chianca, alla foce dell’Idume. La scena evidenzia una striscia di natura che si inserisce tra le acque e il litorale, creando una linea di vegetazione che si distingue nel paesaggio costiero. La foto cattura il momento in cui la natura si presenta come una virgola verde in un ambiente prevalentemente marino e terrestre.

“Torre Chianca, foce dell’Idume: una virgola verde fra il mare e la terra”. Scatto inviato da Leonardo Nanna.***LeccePrima intende regalare questa rubrica ai suoi lettori. Si chiama "La foto del giorno" e scopo dell'iniziativa è pubblicare sul nostro giornale gli scatti che vorrete inviarci con. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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