Bisceglie una ‘terra di mezzo’ fra guerre di mafia e pochi controlli

A Bisceglie, il dolore per la giovane vittima di 12 anni si mescola alle tensioni legate alla presenza di attività criminali e ai controlli ritenuti insufficienti. Le strade della città sono segnate da striscioni che chiedono giustizia, mentre la cronaca nazionale si occupa dei fatti che si svolgono quotidianamente in un contesto segnato da violenza e precarietà. La situazione continua a suscitare preoccupazione tra i residenti e le autorità locali.

È ancora vivo e angosciante il dolore per la morte di una ragazza di 12 anni, Alicia Amoruso, e gli striscioni per strada che reclamano giustizia, ma le strade di Bisceglie sono ancora insanguinate: la cittadinanza è turbata e finisce ogni giorno sulle cronache nazionali. Con l’arresto dei responsabili dell’ omicidio di Lello Capriati avvenuto nel 2024 e di Filippo Scavo il 19 aprile scorso al Divine club di Bisceglie, la Dia di Bari infligge un duro colpo ai clan baresi e allo stesso tempo blocca la sanguinosa guerra di mafia tra i Capriati e gli Strisciuglio che stava insanguinando la città in questi mesi. Già nel 2023 si apprendeva dalle...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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