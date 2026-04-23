Una Misano sempre più verde | in occasione della Giornata della terra 250 nuovi alberi

In occasione della Giornata della Terra, si è svolta una piantumazione di 250 alberi in una zona urbana. L’intervento mira a aumentare le aree verdi e contribuire alla riduzione dell’inquinamento atmosferico. L’attività è stata promossa da enti locali e associazioni ambientaliste e si inserisce in un progetto più ampio di riforestazione urbana. L’evento ha coinvolto volontari e cittadini, che hanno partecipato alla piantumazione.