Nel clima ancora carico di tensione che accompagna uno dei casi giudiziari più discussi degli ultimi anni, nuove dichiarazioni riaccendono il dibattito attorno alla nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Al centro dell’attenzione resta la posizione di Andrea Sempio, attualmente unico indagato nell’indagine riaperta dalla Procura di Pavia. La vicenda, tornata sotto i riflettori nelle ultime settimane dopo la notifica dell’avviso di chiusura delle indagini, continua a produrre reazioni e prese di posizione forti da parte della famiglia e del collegio difensivo, impegnato nella strategia processuale in vista dei prossimi passaggi giudiziari.... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Una vigliaccata”. Garlasco, il padre di Sempio esplode così al Tg1: la rivelazione

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Garlasco, i due destini di Sempio e Stasi: cosa succede ora

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