Il padre di Andrea Sempio al Tg1 | Mio figlio non ha ucciso Chiara Poggi questa è una vigliaccata

Il padre di Andrea Sempio ha dichiarato al Tg1 che suo figlio non ha ucciso Chiara Poggi, definendo le accuse una vigliaccata. Ha ribadito che il proprio figlio non ha niente a che fare con il caso e ha espresso fermezza sulle sue affermazioni. La sua intervista si inserisce nel contesto della vicenda giudiziaria, dove Andrea Sempio è coinvolto senza che siano stati forniti dettagli specifici su eventuali prove o elementi a suo carico.

"Mio figlio non c'entra niente". A dirlo con forza è Giuseppe Sempio, il padre di Andrea, in una intervista al Tg1. “Mio figlio è innocente, questa è una vigliaccata", tuona il padre dell'unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco della Procura di Pavia. "Siamo forti dell'innocenza di mio figlio, è quello che ci sostiene. Mio figlio non ha ucciso Chiara Poggi, non c'entra niente. Questa è una vigliaccata. Di chi non lo so.", aggiunge l'uomo in una anticipazione dell'intervista sui profili social del Tg1 Rai. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Mio figlio non ha ucciso Chiara Poggi. Il padre di Andrea Sempio parla al Tg1

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