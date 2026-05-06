L'Arsenal ha ottenuto una vittoria importante contro l'Atletico Madrid, con Gabriel che si è distinto come protagonista in campo. Il difensore brasiliano ha dimostrato di essere un punto di riferimento per la squadra, portando a casa il risultato. La dirigenza dei Gunners ha comunicato di aver preso una decisione riguardo al suo futuro in vista della prossima stagione. Nel frattempo, il Paris Saint-Germain si prepara a un importante confronto.

Mateta rompe il silenzio e fa chiarezza sul mancato passaggio al Milan: «Psicologicamente ha fatto male!». Cosa è successo davvero Calciomercato Milan: Goretzka arriva se.Qual è il grande ostacolo da superare per i rossoneri Leao Milan, cosa succederà a fine stagione: dalla contestazione al calo di rendimento, i rossoneri hanno preso questa decisione! Bastoni Barcellona, frenata improvvisa? Il motivo è.Flick! Perché la trattativa con l’Inter potrebbe non andare in porto Cagliari, possibile addio a fine stagione ad Angelozzi: avanza questa candidatura per sostituirlo nel ruolo di ds. Ultimissime Mateta rompe il silenzio e fa chiarezza sul mancato passaggio al Milan: «Psicologicamente ha fatto male!».🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Arsenal trascinato da Gabriel: è lui il vero leader dei Gunners. Ma il futuro? Decisione presa in vista della prossima stagione

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