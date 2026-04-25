Scultura e bit | la rivoluzione digitale nel cuore di Milano

A Milano, un artista ha combinato l’uso di tecnologie NVIDIA Studio con la creazione di una scultura. La sua opera integra strumenti digitali avanzati, come software e hardware specifici, durante il processo di realizzazione. Questa scelta permette di sperimentare nuove modalità di lavorazione e di coinvolgere elementi tecnologici nella produzione artistica. La collaborazione tra arte e tecnologia si manifesta in modo evidente in questa iniziativa, che si svolge nel centro della città.

? Cosa sapere L'artista Matteo Mauro integra tecnologie NVIDIA Studio nella produzione scultorea a Milano.. L'uso di GPU GeForce RTX accelera la modellazione 3D per le serie RAW Inscriptions.. A Lambrate, nel cuore pulsante del distretto creativo milanese, la scultura di Matteo Mauro sfida i confini tra materia fisica e bit digitali grazie all’integrazione delle tecnologie NVIDIA Studio nelle fasi di produzione artistica. Il percorso creativo dell’artista, che ha già portato le sue opere nei palcoscenici internazionali di Artissima, Miart e ARCO Madrid, sta vivendo una trasformazione strutturale. Non si tratta più di una separazione tra il gesto manuale e l’elaborazione informatica, ma di un dialogo tecnico dove l’innovazione serve a dare forma alla visione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scultura e bit: la rivoluzione digitale nel cuore di Milano Notizie correlate Leggi anche: Tra analogico e digitale, da Roma a New York, la collisione tra bit e battito nel debut album di 4Grigio "Porta del mare, cuore delle Marche", Ancona protagonista alla Bit 2026 a MilanoANCONA - Domani Ancona sarà in vetrina alla Bit, la Borsa internazionale del turismo milanese dove la città già nel 2025 aveva rivestito un ruolo di...