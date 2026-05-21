Una poesia etica intimistica e spirituale

Nel panorama della poesia italiana contemporanea, caratterizzato da occupazioni tra sperimentalismo e diarismo, si distingue l'opera di Gianfranco Lauretano. Il suo libro si presenta come una raccolta che unisce in modo compatto elementi morali e musicali. La poesia, definita etica, intimistica e spirituale, si inserisce in un contesto in cui spesso si alternano stili diversi, ma questa raccolta si distingue per coerenza e profondità. Lauretano ha pubblicato questa opera in un momento in cui la poesia italiana cerca nuove direzioni espressive.

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