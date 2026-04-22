Invia al pontefice una poesia dedicata al valore spirituale delle lacrime | arriva il ringraziamento di papa Leone XIV

Una poetessa della provincia ha inviato nuovamente una poesia al pontefice, questa volta dedicata al valore spirituale delle lacrime. In passato, aveva già scritto e inviato un testo a papa Francesco, e anche questa volta ha condiviso la sua composizione con il Santo Padre. La poetessa, residente nella provincia, ha espresso la sua creatività attraverso le sue poesie, che sono state indirizzate al pontefice in due occasioni diverse.

Lo aveva già fatto a suo tempo indirizzando a papa Francesco una delle sue originali composizioni, e anche questa volta, la lughese Vanda Cucconi è tornata a condividere la propria creatività poetica con il santo padre. Ieri, alla comunità alloggio Silvagni di Voltana, il vescovo di Imola.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Papa Leone XIV, il Pontefice arriva in CamerunPapa Leone XIV è arrivato in Camerun per la seconda tappa del suo viaggio apostolico. Papa Leone XIV sarà a Rimini, il Pontefice ospite in città parteciperà al MeetingLa visita del Santo Padre al Meeting è prevista ad agosto e sarà seguita da una Santa Messa per la città. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Invia al pontefice una poesia dedicata al valore spirituale delle lacrime: arriva il ringraziamento di papa Leone XIV; Meloni: inaccettabili le parole di Trump nei confronti del Papa; Il Papa: la missione della Chiesa non è sopravvivere ma comunicare l’amore di Dio; Trump contro il Papa: Debole, senza di me non sarebbe in Vaticano. Anche Vance duro con Leone XIV. Una poesia per papa Leone XIV: Vivamente grato per il gestoLa lughese Vanda Cucconi aveva inviato al Pontefice il suo componimento ’Il potere delle lacrime’. Il vescovo Giovanni Mosciatti le ha consegnato la risposta arrivata dalla Segreteria di Stato. ilrestodelcarlino.it Una torta di rose per papa Leone. Così Fiordigiglio conquista il ponteficeUna torta di rose per papa Leone XIV. L’ha preparata David Fiordigiglio, chef itinerante – come ama autodefinirsi – da anni protagonista anche su RaiUno a È sempre mezzogiorno!, con Antonella ... repubblica.it Azzurra Di Pietro Invia le tue foto a [email protected] oppure in chat su Facebook - facebook.com facebook Un genitore che invia mail offensive e pressanti a un docente può essere denunciato La risposta, spiega l’avvocato Alessandro De Martino, non è automatica e dipende sempre dal contenuto concreto delle comunicazioni. x.com