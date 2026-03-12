A Firenze, presso Palazzo Strozzi, si apre una mostra dedicata alle opere di Mark Rothko, evidenziando la sua poesia spirituale attraverso dipinti caratterizzati da grandi campiture di colore. La mostra, inaugurata il 12 marzo 2026, presenta una selezione di tele che riflettono le influenze di mitologia greca, arte primitiva e psicanalisi, offrendo ai visitatori un percorso tra le opere dell’artista americano.

Firenze, 12 marzo 2026 – Mitologia greca, arte primitiva e psicanalisi. Comincia così, tra gli anni Trenta e Quaranta, il percorso artistico e intellettuale di una delle figure più eminenti della pittura contemporanea: nato a Dvinsk, in Russia, nel 1903, Mark Rothko si era trasferito a dieci anni con la madre e la sorella a Portland, negli Stati Uniti, dove viveva il padre con i fratelli; formatosi alla Yale University, si trasferisce nel 1929 a New York, dove rimane suggestionato dalla capacità delle avanguardie surrealiste di esplorare attraverso disegni "automatici" e forme oniriche la profondità dell'animo umano. Ma l'immagine non bastava, per restituire la potenza silenziosa della poesia e dello spirito era necessario scrivere un nuovo vocabolario espressivo, superando la bidimensionalità della tela attraverso il colore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Palazzo Strozzi: la poesia spirituale di Mark Rothko a Firenze

Articoli correlati

A Palazzo Strozzi la mostra dedicata al grande maestro dell’arte americana Mark RothkoLa Fondazione Palazzo Strozzi presenta un'imperdibile mostra dedicata al grande maestro dell'arte americana Mark Rothko attraverso una selezione...

Rothko a Firenze: capolavori dal MoMA e la Tate a Palazzo StrozziA Palazzo Strozzi si prepara un appuntamento culturale di portata internazionale che porterà a Firenze l’opera del maestro americano Mark Rothko.

Aggiornamenti e notizie su Palazzo Strozzi

Argomenti discussi: In viaggio per i diritti delle donne, l’iniziativa della Regione Toscana per l’8 marzo.

Anche il silenzio è parola: la poesia visiva di Eugenio Miccini a Palazzo Strozzi SacratiFirenze, 3 febbraio 2026 - Sperimentazione artistica e impegno critico. Era il 1963, quando il fiorentino Eugenio Miccini - laurea in pedagogia, passione per la filosofia - fondava con poeti, ... lanazione.it

A Palazzo Strozzi la grande mostra Rothko a FirenzeLa mostra Rothko a Firenze sarà una delle più importanti mostre mai dedicate a Mark Rothko (1903-1970), indiscusso maestro dell’arte moderna. Dal 14 marzo al 23 agosto 2026, la Fondazione Palazzo Stro ... nove.firenze.it