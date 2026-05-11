Nella serata all’Unipol Dome di Milano, circa 16.000 persone hanno assistito al concerto di Annalisa, che ha registrato il tutto esaurito. La cantante si è esibita anche in modo inatteso interpretando “Nessun Dorma”. La performance si è conclusa con un video che ha accompagnato la sua esibizione. La serata è stata considerata una grande occasione per la cantante, che ha mostrato il suo talento di fronte a un pubblico numeroso.

(askanews) – Una performace perfetta ed emozionante, Annalisa è la regina di Milano. Con 16.000 presenze ha debuttato all’ Unipol Dome registrando il tutto esaurito. È la prima donna ad esibirsi nella nuova arena della città, i fan l’hanno accolta calorosamente e lei ha risposto con uno show di 2 ore e mezza in cui ha cantato tutte le sue hit una dietro l’altra, a cui si è aggiunta l’esibizione a sorpresa in Nessun dorma. «Sono molto felice e onorata di aver avuto questa gigantesca opportunità. È una location incredibile e quindi chissà quanti altri concerti avverranno qui e questo mi fa sentire ancora più onorata». GUARDA LE FOTO Annalisa, le foto più belle della popstar italiana sul palco e fuori.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Notte magica per Annalisa con 16mila presenze all'Unipol Dome di Milano. Dove si è esibita anche a sorpresa in Nessun Dorma. Il video

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L’ingresso di Annalisa all’Unipol Forum di Milano!

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