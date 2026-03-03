Zigong | dove migliaia di lanterne trasformano la notte cinese in un sogno di luce e tradizione

A Zigong, in Cina, migliaia di lanterne illuminano le strade e i cieli notturni, creando uno spettacolo di luci e colori che richiama tradizioni antiche. La città si anima ogni sera con questa celebrazione di luci, attirando visitatori e residenti che si immergono in un’atmosfera unica e suggestiva. Questa tradizione si ripete regolarmente, rendendo Zigong un luogo in cui la notte si trasforma in un vero e proprio spettacolo di luce.

C'è un luogo in Cina dove la notte non cade mai davvero. Quando il sole tramonta sulle colline del Sichuan, Zigong si accende di migliaia di luci che trasformano la città in un sogno a occhi aperti. Non parliamo di semplici illuminazioni: qui, ogni lanterna racconta una storia millenaria, intrecciando mitologia, tradizione e un artigianato che ha attraversato dinastie. Il viaggio verso questa città di media grandezza, situata duecento chilometri a sud-est di Chengdu, inizia già dalla strada. Le autostrade che conducono a Zigong sono fiancheggiate da alberi avvolti in stringhe di luci bianche e viola, un preludio alla meraviglia che attende....