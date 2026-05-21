una minaccia al giorno la guerriglia di salvini

Negli ultimi tempi, il leader di un partito politico italiano ha ricevuto quotidianamente minacce, secondo quanto riferiscono fonti vicine. Questa figura politica è stata coinvolta in numerosi episodi di tensione e scontri pubblici, che hanno attirato l’attenzione dei media. La sua attività politica è spesso accompagnata da commenti e dichiarazioni che hanno alimentato discussioni e polemiche. Le autorità stanno monitorando attentamente la situazione e hanno adottato misure di sicurezza aggiuntive.

Matteo Salvini non è uno che si debba prendere alla lettera. Da questo punto di vista, nel panorama della politica mondiale, compete solo con il suo presidenziale idolo americano. Però è pur sempre il vicepremier nonché leader del secondo partito di maggioranza. Se butta là come se niente fosse che la legislatura potrebbe non arrivare a scadenza naturale la cosa ha comunque un certo rilievo e in questo caso proprio non si può parlare di interpretazione tendenziosa: «Non lo so, dipende anche dai fattori economici. Oggi abbiamo inflazione, caro spesa, caro bollette ed è normale che la fiducia dei cittadini cali». Magari poco credibile, ma di... 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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