Guerriglia al Pilastro | 13 fermati e 5 poliziotti feriti uno colpito al volto con una bottiglia

Nella giornata di oggi a Bologna si sono verificati scontri tra gruppi di giovani e forze dell’ordine al Pilastro. Durante gli incidenti, tredici persone sono state fermate o identificate, e uno dei fermati è stato portato in questura per mancanza di documenti. Cinque agenti sono rimasti feriti, tra cui uno colpito al volto con una bottiglia.

Bologna, 8 marzo 2026 – Tredici persone fermate e identificate dalla polizia, uno dei quali portato in questura perché senza documenti. Cinque feriti tra i poliziotti del Reparto Mobile e un altro dirigente di Polizia colpito al volto con una bottiglia e portato in ospedale. È questo il primo bilancio dell’ennesima serata di guerriglia al parco Mitilini, Moneta e Stefanini del pilastro, dove un comitato sta portando avanti una campagna dai toni sempre più violent i contro la realizzazione del MuBa, il museo dei bambini e delle bambine, progetto da 6 milioni e mezzo di euro fortemente voluto dal Comune. Gli scontri sono iniziati intorno alle... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

