A Milano si avvicina un corteo previsto per sabato, mentre sul territorio si registrano minacce e intimidazioni rivolte ai partecipanti. I centri sociali hanno annunciato possibili azioni di guerriglia, mentre le forze politiche non hanno ancora commentato l’evento. Salvini ha invece commentato la vicenda affermando che non può partecipare solo chi porta la bandiera rossa. La città si prepara a un giorno di tensione.

Corteo di Milano in calendario per sabato, ma città e partecipanti sono già sotto assedio di minacce e intimidazioni. I centri sociali preparano un altro sabato di passione per città, col Pd meneghino in modalità “tre scimmiette”: non vedo, non sento, non parlo di loro. Piuttosto, si affanna a replicare e sentenziare su Salvini che ancora una volta ieri, durante la conferenza stampa di presentazione della manifestazione del 18 aprile nella sede della Lega di Via Bellerio è tornato a ribadire che quella della manifestazione del 18 aprile in Piazza Duomo « sarà una piazza per la pace», con ospiti che «si stanno aggiungendo di ora in ora». «Saremo in tanti, colorati, pacifici, ma determinati».🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Corteo di Milano, i centri sociali minacciano la guerriglia. Il Pd tace, Salvini replica: non può camminare solo chi ha la bandiera rossa

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