Una luce di speranza per i malati oncologici | a Pietrelcina la marcia rosa contro il cancro
A Pietrelcina si è svolta la marcia rosa, evento giunto alla sua quarta edizione, dedicato alla sensibilizzazione contro il cancro. La manifestazione ha coinvolto numerosi partecipanti che hanno percorso le strade del paese con magliette e palloncini rosa, portando avanti un messaggio di sostegno ai malati oncologici. L'iniziativa si è svolta nel rispetto delle normative vigenti e ha previsto vari momenti di intrattenimento e informazione. La marcia si è conclusa con un breve comizio in piazza centrale, dove sono stati distribuiti materiali informativi.
Gioia fiducia e speranza. Si rinnova per il quarto anno consecutivo “Una luce per la vita – Fiaccolata per i malati oncologici” in programma il prossimo 31 maggio nei luoghi di Padre Pio da Pietrelcina per dare una speranza ed un incoraggiamento a chi vive la patologia oncologica. L’iniziativa è stata presentata questa mattina alla Rocca dei Rettori, promossa dalle associazioni “The Power of Pink” e “Rosa Samnium”, fondate da Carlo Iannace, che dirige la Breast Unit dell’Ospedale “Moscati di Avellino. La fiaccolata è stata voluta fortemente dal primario che alcuni anni fa ebbe un colloquio con il sindaco di Pietrelcina proprio nei luoghi di... 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Pietrelcina si illumina di speranza: il 31 maggio torna la fiaccolata per i malati oncologici
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Presentata alla Rocca dei Rettori la quarta edizione di Una Luce per la Vita, la fiaccolata dedicata ai malati oncologici in programma domenica 31 maggio 2026 a Pietrelcina. Un evento che unisce prevenzione, solidarietà e spiritualità nel segno di Padre Pio. facebook
Una luce per la vita, il 31 maggio a Pietrelcina la IV edizione della fiaccolata per i malati oncologiciÈ stata presentata questa mattina alla Rocca dei Rettori di Benevento la quarta edizione di Una luce per la vita – Fiaccolata per i malati oncologici, l’iniziativa in programma domenica 31 maggio a ... ntr24.tv