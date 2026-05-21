Una luce di speranza per i malati oncologici | a Pietrelcina la marcia rosa contro il cancro

A Pietrelcina si è svolta la marcia rosa, evento giunto alla sua quarta edizione, dedicato alla sensibilizzazione contro il cancro. La manifestazione ha coinvolto numerosi partecipanti che hanno percorso le strade del paese con magliette e palloncini rosa, portando avanti un messaggio di sostegno ai malati oncologici. L'iniziativa si è svolta nel rispetto delle normative vigenti e ha previsto vari momenti di intrattenimento e informazione. La marcia si è conclusa con un breve comizio in piazza centrale, dove sono stati distribuiti materiali informativi.

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