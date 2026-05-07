La doppia lotta contro il cancro | La malattia di mamma poi la mia Oggi mi impegno a dare speranza

Una donna ricorda di aver accompagnato la madre in ospedale durante la sua infanzia, quando le fu diagnosticato un cancro al seno. Ricorda anche di aver incontrato più volte un medico noto per il suo lavoro sulla cura di questa malattia, sempre accolto con un sorriso. Oggi, a distanza di anni, si impegna a dare speranza a chi affronta una battaglia simile.

di Marianna Vazzana MILANO "Mia madre si ammalò di cancro al seno quando io ero una bambina. La accompagnavo in ospedale, entravo nell’ufficio di un giovane Umberto Veronesi che mi accoglieva sempre con un sorriso. Mi raccontava della ricerca contro la malattia, confidandomi che il suo sogno era “trovare una cura“. Mia madre se n’è andata dopo 26 anni e purtroppo lo stesso male ha raggiunto anche me, nel 2015. Ma io sono qui. Grazie ai progressi della ricerca. Voglio dire a tutti che dobbiamo continuare a darle linfa. E dare speranza a chi, a volte, come me, si sente perduto, schiacciato da un peso troppo grande: non siamo soli". Francesca Mantini ha 56 anni.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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