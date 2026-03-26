A Firenze un nuovo centro di riabilitazione per i malati oncologici Benessere per il corpo ma anche per la mente

A Firenze è stato inaugurato un nuovo centro di riabilitazione dedicato ai malati oncologici. L’obiettivo è offrire supporto sia fisico che psicologico a chi affronta il tumore. La struttura si concentra su percorsi di recupero e benessere, con servizi rivolti a migliorare la qualità di vita dei pazienti durante e dopo le terapie. L’apertura è avvenuta il 26 marzo 2026.

Firenze, 26 marzo 2026 – Un nuovo spazio pensato per il benessere fisico e psicologico delle persone colpite da tumore prende forma a Firenze. Non solo un centro sanitario, ma un punto di riferimento per affrontare la malattia in tutte le sue fasi, dalla diagnosi al recupero, fino al ritorno alla quotidianità. Il nuovo centro di riabilitazione oncologica promosso da ATT (Associazione Tumori Toscana) nasce proprio con questa visione: mettere al centro la persona, accompagnandola in un percorso completo di cura, riabilitazione e supporto. Nella mattina di martedì 26 marzo si è svolta la cerimonia di posa della prima pietra. L’apertura è... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - A Firenze un nuovo centro di riabilitazione per i malati oncologici. Benessere per il corpo ma anche per la mente Articoli correlati La nuova vita di Villa Eremo. Centro per malati oncologici: "Tante battaglie, è il primo passo"Medici, infermieri, operatori sanitari e pazienti al posto di musicisti, letterati, artisti. Leggi anche: Primo giorno di primavera: perché fa bene a corpo, mente e benessere femminile Tutto quello che riguarda A Firenze un nuovo centro di... Temi più discussi: A Firenze apre la Bagasseria un nuovo studio d’arte e spazio espositivo condiviso; A Firenze il Forum delle Costruzioni 2026: appuntamento il 26 marzo; FIRENZE, IL CIP TOSCANA APRE UN NUOVO SPORTELLO INFORMATIVO; A Firenze il Convegno Nazionale della Federazione dei Cavalieri del Lavoro. A Firenze un nuovo centro di riabilitazione per i malati oncologici. Benessere per il corpo ma anche per la menteUn investimento che punta a restituire qualità della vita e dignità al percorso di cura. Il presidente di ATT Spinelli: Il centro si rivolge a tutti i malati di tumore offrendo percorsi personalizzat ... lanazione.it A Firenze un nuovo centro di riabilitazione per i malati di tumoreA Firenze un nuovo centro di riabilitazione per i malati di tumore ... msn.com Una scultura in avorio di un cavallo in gabbia, realizzata da Filippo Planzone nel 1624. Ora ospitato al Museo d'Argento di Palazzo Pitti a Firenze - facebook.com facebook Venezia e Firenze città con più turisti rispetto alla gente del posto x.com