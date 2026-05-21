A Macerata Campania, in provincia di Caserta, è stata segnalata una lacrima sulla statua di Padre Pio. La scoperta ha attirato l'attenzione dei residenti, che si sono divisi tra chi vede un segno religioso e chi resta scettico. La statua si trova in un luogo di culto locale, dove si sono radunate alcune persone per osservare l’evento. Finora, non sono state fornite spiegazioni ufficiali o analisi scientifiche riguardo alla lacrima apparente sulla statua.

A Macerata Campania, in provincia di Caserta, è spuntata una lacrima su una statua di Padre Pio. Tra fede e scetticismo, come sempre. Di tanto in tanto, qualche statua religiosa lacrima, o almeno si presume. Facendo gridare al miracolo, attirando l’attenzione delle telecamere dei programmi televisivi, facendo accorrere fedeli e curiosi. Ultimo caso a Macerata Campania, comune in provincia di Caserta, nel quartiere di Casalba, dove a lacrimare è una statua di Padre Pio. E’ convinto che si tratti di un miracolo il Parroco don Girolamo Capuano, che è convinto che si tratti di una lacrima autentica per 2 ragioni: Ora la Chiesa è stata trasferita presso la Curia di Capua, dove sarà sottoposta ai dovuti accertamenti. 🔗 Leggi su Lucascialo.it

© Lucascialo.it - Una lacrima sul viso di Padre Pio: mistero a Macerata Campania

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