Lacrima sul volto della statua di Padre Pio | fedeli in preghiera la Curia avvia le verifiche

Nella chiesa di Santa Maria delle Grazie, una statua di Padre Pio presenta una lacrima sulla guancia. Di fronte a questo segno, i fedeli si sono radunati in preghiera mentre la Curia ha avviato le verifiche del caso. La comparsa del segno ha diviso le opinioni tra coloro che lo considerano un miracolo e altri che preferiscono mantenere un atteggiamento di cautela. Le autorità ecclesiastiche stanno analizzando l’effigie per accertare la natura di quanto avvenuto.

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