Lacrima sul volto della statua di Padre Pio | fedeli in preghiera la Curia avvia le verifiche
Nella chiesa di Santa Maria delle Grazie, una statua di Padre Pio presenta una lacrima sulla guancia. Di fronte a questo segno, i fedeli si sono radunati in preghiera mentre la Curia ha avviato le verifiche del caso. La comparsa del segno ha diviso le opinioni tra coloro che lo considerano un miracolo e altri che preferiscono mantenere un atteggiamento di cautela. Le autorità ecclesiastiche stanno analizzando l’effigie per accertare la natura di quanto avvenuto.
Il segno comparso sulla guancia dell’effigie nella chiesa di Santa Maria delle Grazie, divide i fedeli tra prudenza e ipotesi di miracolo. Una traccia sul volto della statua di Padre Pio ha acceso curiosità, preghiere e interrogativi nella frazione di Casalba, a Macerata Campania, alle porte di Caserta. Una sorta di lacrima comparsa sulla guancia destra dell’effigie custodita all’esterno della chiesa di Santa Maria delle Grazie ha spinto la Curia ad avviare accertamenti ufficiali, mentre tra i fedeli c’è già chi parla apertamente di possibile miracolo. Per il momento, però, la Chiesa mantiene una linea di estrema prudenza. Nessun annuncio clamoroso, nessuna interpretazione affrettata: saranno le verifiche tecniche a chiarire l’origine del segno apparso sul volto della statua. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
Miracolo nel Casertano, San Pio sta piangendo. La Chiesa: «Serve cautela»
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