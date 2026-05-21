Un nuovo manga giapponese sta attirando l’attenzione dei lettori, focalizzandosi sul tema dell’esorcismo. La storia si concentra su un protagonista coinvolto in una serie di battaglie contro entità paranormali utilizzando rituali di espulsione. La narrazione combina elementi di azione e sovrannaturale, creando un universo in cui le pratiche di esorcismo assumono un ruolo centrale. Il fumetto si distingue per l’approccio diretto alle scene di combattimento e per il ritratto di personaggi impegnati in scontri con forze oscure.

Un nuovo fenomeno manga ha preso piede in Giappone e vede al suo interno il tema dell’esorcismo. Arriva in edizione italiana il nuovo successo di Weekly Shonen Jump, la mitica rivista dove sono nate serie come Jujutsu Kaisen e Kagurabachi! J-POP Manga è fiera di presentare il battle shonen Ultimate Exorcist Kiyoshi di Shoichi Usui. Demoni e scontri a colpi di anatemi con protagonista il più forte esorcista della sua età che per un bizzarro scherzo del destino è anche. il più pauroso di sempre! Il primo volume sarà in libreria, fumetteria e in tutti gli store online dal 19 maggio. Oltre all’edizione regular sarà disponibile solo in fumetteria a partire dal 26 maggio una speciale edizione deluxe con copertina variant e standee da collezione in allegato. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Una grande battaglia a suon di esorcismi ci aspetta in Ultimate Exorcist Kiyoshi

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