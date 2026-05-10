Una battaglia a suon di opposizioni tra ex coniugi | dopo anni arriva l’archiviazione
Dopo anni di controversie giudiziarie, si conclude con l’archiviazione la vicenda legale tra un uomo e la sua ex moglie. La causa, iniziata con accuse di estorsione e violazione degli obblighi di assistenza familiare, si è protratta nel tempo prima di arrivare a una decisione definitiva. L’intera vicenda ha visto diverse opposizioni tra le parti coinvolte, portando a un lungo iter giudiziario che ora si conclude con un provvedimento di archiviazione.
Tempo di lettura: 2 minuti Si chiude una lunga vicenda giudiziaria che ha visto un uomo difendersi dalle accuse dell’ex moglie per i reati di estorsione e per violazione degli obblighi di assistenza familiare. Una storia travagliata e, come detto, lunga, che ha vissuto diverse fasi giudiziarie. La denuncia risale al 2022 e il Pm di allora, la dottoressa Marcaccio, formulò la richiesta di archiviazione nei confronti dell’uomo, difeso dall’avvocato Davide D’Andrea dello Studio Legale Quattordici. L’ex moglie, difesa all’epoca dall’avvocato De Cicco, non si arrese e propose opposizione all’archiviazione con la formulazione dell’imputazione coatta.🔗 Leggi su Anteprima24.it
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