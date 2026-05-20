J-POP Manga ha annunciato l’arrivo in Italia di Ultimate Exorcist Kiyoshi, un nuovo titolo pubblicato sulla rivista Weekly Shonen Jump, nota per aver lanciato serie come Jujutsu Kaisen e Kagurabachi. La casa editrice conferma la pubblicazione del manga di Shoichi Usui, un battle shonen che fa parte delle ultime uscite della rivista giapponese. Questa novità si aggiunge alle altre serie già pubblicate da J-POP Manga, che continuano a portare in Italia nuove produzioni del genere.

Arriva in edizione italiana il nuovo successo di Weekly Shonen Jump, la mitica rivista dove sono nate serie come Jujutsu Kaisen e Kagurabachi! J-POP Manga è fiera di presentare il battle shonen Ultimate Exorcist Kiyoshi di Shoichi Usui. Demoni e scontri a colpi di anatemi con protagonista il più forte esorcista della sua età che per un bizzarro scherzo del destino è anche. il più pauroso di sempre! Il primo volume sarà in libreria, fumetteria e in tutti gli store online dal 19 maggio. Oltre all’edizione regular sarà disponibile solo in fumetteria a partire dal 26 maggio una speciale edizione deluxe con copertina variant e standee da collezione in allegato. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - J-POP Manga presenta Ultimate Exorcist Kiyoshi di Shoichi Usui

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