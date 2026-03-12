Febbre da derby due settori dello stadio già esauriti Si va verso un altro pienone

Due settori dello stadio sono già esauriti in vista del derby tra Arezzo e Perugia, con circa 5.000 persone in possesso di biglietto o abbonamento. La richiesta dei tagliandi continua a crescere, e si prevede un ulteriore afflusso di spettatori. La partita si avvicina e l’atmosfera si fa sempre più intensa tra i tifosi delle due squadre.

Ci sono già 5mila persone (circa) in possesso di biglietto o abbonamento per la partita Arezzo-Perugia. Tagliandi terminati nella Minghelli e nella laterale sud. Trasferta vietata ai sostenitori umbri. La nord aperta ai tifosi aretini? Forse Ci sono già 5mila persone (circa) in possesso di biglietto o abbonamento per la partita Arezzo-Perugia. Il derby si gioca domenica alle 14.30 e la prevendita sta andando a gonfie vele: i tagliandi di curva Minghelli sono esauriti, quelli di tribuna laterale sud anche. Ne rimangono abbastanza per la laterale nord e per la centrale, con la fondata speranza che verranno venduti tutti prima di sabato sera. Domenica alle 12 aprirà il botteghino ma i prezzi saranno più alti. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

