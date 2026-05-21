In una città italiana, sono stati inaugurati trenta nuovi appartamenti moderni e sostenibili destinati a persone senza una casa. Questi alloggi rappresentano il primo intervento concreto per offrire un'abitazione a chi ne è privo e non può permettersela. L’iniziativa mira a rispondere alla domanda di alloggi accessibili, con un progetto che prevede la realizzazione di unità abitative di nuova generazione. La consegna degli appartamenti si inserisce in un quadro di interventi sociali e abitativi nella zona.

Trenta nuovi appartamenti moderni e sostenibili per dare una casa a chi non ce l’ha e nemmeno potrebbe permettersela in una città come Lecco. È stato inaugurato ieri il nuovo edificio Aler di via Turbada: 30 alloggi moderni e sostenibili realizzati grazie a un investimento complessivo di 8,3 milioni di euro, di cui 5,6 milioni di euro del Fondo complementare al Pnrr. Al taglio del nastro ha partecipato l’assessore regionale alla Casa e Housing sociale, oltre al presidente di Aler Bergamo-Lecco-Sondrio, Corrado Zambelli. "Un progetto particolarmente significativo perché coniuga innovazione tecnologica, efficientamento energetico e attenzione sociale – spiega l’assessore -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Una casa per chi non l’ha. Con trenta alloggi il primo, concreto aiuto

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