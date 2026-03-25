Alluvione 2024 De Pascale ottiene la proroga per i contributi | Un aiuto concreto a chi ha sofferto

Il Capo Dipartimento della Protezione civile ha firmato un’ordinanza che prolunga i termini per la presentazione delle domande di contributo di immediato sostegno (Cis). La proroga riguarda cittadini e imprese colpiti dagli eventi di maltempo di settembre e ottobre 2024. La misura intende permettere a chi ha subito danni di accedere più facilmente ai finanziamenti necessari per far fronte alle conseguenze dell’alluvione.

Accolta la richiesta della Regione: i cittadini e le imprese colpite dalle alluvioni hanno ora più tempo per l'acconto e per il saldo dei contributi Cis Il Capo Dipartimento della Protezione civile ha disposto con un’ordinanza adottata lunedì 23 marzo la proroga dei termini di presentazione delle domande di acconto e di saldo per i contributi di immediato sostegno (Cis) per cittadini e imprese colpiti dagli eventi di maltempo di settembre e autunno 2024. Viene così accolta la richiesta avanzata dalla Regione Emilia-Romagna e in particolare dal presidente, Michele de Pascale, in una lettera inviata a settembre 2025 al Dipartimento nazionale di Protezione civile. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Alluvione 2024, De Pascale ottiene la proroga per i contributi: "Un aiuto concreto a chi ha sofferto" Articoli correlati Ricostruzione post-alluvione, de Pascale: “Bene l’ampliamento delle delocalizzazioni”Il presidente dell’Emilia-Romagna in audizione alla commissione Ambiente della Camera: “Passo avanti importante per aiutare famiglie e imprese a... Alluvione, de Pascale: "Bene le nuove norme sulle delocalizzazioni, passo avanti per ricostruire in sicurezza"Giudizio positivo da parte del governatore dell'Emilia Romagna, Michele de Pascale, sulle nuove norme che ampliano le possibilità di delocalizzazione... Approfondimenti e contenuti su Alluvione 2024 De Pascale ottiene la... Temi più discussi: Referendum Giustizia, De Pascale: Si mette in crisi autonomia dei giudici; ROMAGNA: Alluvione, La Regione coprirà le spese legali per i tecnici indagati | VIDEO; Samantha Cristoforetti al Tecnopolo: Entro 15 anni non gli esseri umani, ma i robot su Marte; Cemento, l’Emilia Romagna batte tutti, prima per consumo di suolo. Si prepara così alla prossima alluvione? Record cemento a Ravenna dove era sindaco il presidente della Regione de Pascale. Alluvione, prorogati i termini per le domande di rimborsoREGGIO EMILIA – Prorogati i termini per presentare le domande di Contributo di immediato sostegno (Cis) destinate a cittadini e imprese colpiti dal maltempo del settembre e dell’ottobre 2024. Il capo ... reggionline.com Alluvione Emilia Romagna, Curcio e de Pascale: I soldi ci sono, ora cambio di passo sulle opereBologna, 28 gennaio 2025 - Sulle opere pubbliche per la ricostruzione serve un cambio di passo, altrimenti quelle finanziate dal Pnrr rischiano di saltare. Michele de Pascale, presidente della ... ilrestodelcarlino.it Alluvione in Oman: piogge torrenziali travolgono Falaj Al Qaba'il e la costa settentrionale | VIDEO - facebook.com facebook