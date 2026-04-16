quando la vendita di una casa diventa un aiuto concreto

Una vendita immobiliare può andare oltre il semplice scambio di denaro, offrendo un supporto reale ai bambini. Recentemente, alcune iniziative prevedono che parte dei proventi derivanti dalla vendita di una casa venga destinata a progetti a favore dei minori. Questa pratica mira a utilizzare i fondi ottenuti per sostenere attività e servizi dedicati ai bambini bisognosi, trasformando così una transazione immobiliare in un gesto di solidarietà.

ROMA – Una vendita immobiliare puo? diventare qualcosa di piu? di una semplice operazione economica. Puo? trasformarsi in un aiuto concreto per i bambini. Da questa idea nasce la campagna promossa da Volpes Case srl a sostegno della Fondazione Bambino Gesu?, gia? diffusa a Roma attraverso affissioni, radio e canali digitali. L'iniziativa nasce nell'ambito di un accordo ufficiale tra Volpes Case srl e la Fondazione Bambino Gesu? per contribuire alla realizzazione del nuovo Pronto Soccorso Pediatrico dell'Ospedale Bambino Gesu? al Gianicolo. Per ogni incarico di vendita di immobili residenziali conferito tra il 15 marzo e il 30 giugno 2026, Volpes Case ha deciso di devolvere alla Fondazione il 100% della provvigione pagata dal venditore.🔗 Leggi su Iltempo.it

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