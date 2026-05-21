Una bambina di 10 anni residente sull’isola di Filicudi ha scritto una lettera alla prima ministra, affermando che la scuola non dovrebbe essere considerata un lusso. La sua famiglia si trova di fronte a una decisione difficile, poiché l’alunna rischia di dover abbandonare l’isola per poter frequentare le lezioni in un’altra località. La vicenda ha attirato l’attenzione su questioni legate alla didattica sull’isola e alle difficoltà di accesso all’istruzione per i minori che vivono in zone remote.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il caso dell’alunna che rischia di lasciare l’isola per studiare. Una bambina di dieci anni, Tiziana, frequentante la quinta elementare, ha scritto una lettera alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni per raccontare una situazione che riguarda la sua scuola e il suo futuro. La piccola vive a Filicudi, Isole Eolie, dove sta per terminare il percorso della scuola primaria. Il problema nasce dal fatto che, per proseguire con le scuole medie, dovrebbe lasciare la propria isola, con tutte le conseguenze personali e familiari che questo comporta. Il diritto allo studio e la difficoltà delle isole minori. Nella sua comunità non è più attivo il corso di preparazione agli esami per la scuola media, un servizio che in passato permetteva agli studenti di continuare a studiare senza dover partire. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Una bambina di 10 anni di Filicudi scrive alla premier: “La scuola non è un lusso”

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