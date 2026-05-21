Non voglio lasciare Filicudi per andare a scuola | la lettera di una bimba di 10 anni a Giorgia Meloni commuove le Eolie

Una bambina di dieci anni ha scritto una lettera alla presidente del Consiglio esprimendo il desiderio di non lasciare l’isola di Filicudi per frequentare la scuola in un’altra località. Nella missiva, la bambina spiega di voler restare con i nonni e gli amici, e di sentirsi legata alla propria casa. La lettera ha suscitato attenzione e commozione tra gli abitanti dell’arcipelago e delle Eolie, mentre si discute delle difficoltà legate alla distanza dall’istruzione e ai trasferimenti.

A dieci anni si ritrova davanti a una scelta troppo grande per la sua età: lasciare la propria casa, i nonni, gli amici e l’isola dove è cresciuta oppure rinunciare a continuare gli studi. È la storia di Tiziana, alunna di quinta elementare residente a Filicudi, che ha deciso di scrivere una. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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