Un viaggio nel Bosco ferito | una passeggiata tra veleni premi e cantieri

Da monzatoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'area conosciuta come il Bosco delle Querce, molto amata dai residenti della zona, è stata teatro di un grave incidente ambientale che ha attirato l’attenzione nazionale e internazionale. In passato, il bosco è stato coinvolto in un disastro che ha provocato la contaminazione di suolo e acque, lasciando tracce visibili di veleni e danni ecologici. Recentemente, sono iniziati lavori di cantierizzazione nell’area, mentre rimangono ancora evidenti le conseguenze del disastro che ha segnato profondamente la comunità locale.

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Un Bosco (quello delle Querce) caro ai brianzoli. Un Bosco che racchiude in sé la memoria di quel disastro ambientale che ha portato la Brianza alla ribalta delle cronache mondiali e che, per sempre, ne ha cambiato il destino.Il Bosco nato sul veleno dove passerà l'autostradaUn Bosco che a 50. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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