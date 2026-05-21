Un viaggio nel Bosco ferito | una passeggiata tra veleni premi e cantieri
Un'area conosciuta come il Bosco delle Querce, molto amata dai residenti della zona, è stata teatro di un grave incidente ambientale che ha attirato l’attenzione nazionale e internazionale. In passato, il bosco è stato coinvolto in un disastro che ha provocato la contaminazione di suolo e acque, lasciando tracce visibili di veleni e danni ecologici. Recentemente, sono iniziati lavori di cantierizzazione nell’area, mentre rimangono ancora evidenti le conseguenze del disastro che ha segnato profondamente la comunità locale.
Un Bosco (quello delle Querce) caro ai brianzoli. Un Bosco che racchiude in sé la memoria di quel disastro ambientale che ha portato la Brianza alla ribalta delle cronache mondiali e che, per sempre, ne ha cambiato il destino.Il Bosco nato sul veleno dove passerà l'autostradaUn Bosco che a 50. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
[1-20] He Wanted a Quiet Life as a Villain but Ended Up Famous Everywhere | Manhwa Recap
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