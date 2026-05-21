Un viaggio nel Bosco ferito | una passeggiata tra veleni premi e cantieri

Un'area conosciuta come il Bosco delle Querce, molto amata dai residenti della zona, è stata teatro di un grave incidente ambientale che ha attirato l’attenzione nazionale e internazionale. In passato, il bosco è stato coinvolto in un disastro che ha provocato la contaminazione di suolo e acque, lasciando tracce visibili di veleni e danni ecologici. Recentemente, sono iniziati lavori di cantierizzazione nell’area, mentre rimangono ancora evidenti le conseguenze del disastro che ha segnato profondamente la comunità locale.

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