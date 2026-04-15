Firenze viaggio nella memoria tra guerra e rinascita | passeggiata Incantesimo di fuoco nel cuore della città

A Firenze, il 15 aprile 2026, si è svolta la passeggiata intitolata “Incantesimo di fuoco”, un percorso che ha attraversato alcune zone del centro storico. L’evento ha ripercorso momenti significativi della storia della città legati alle ferite della guerra e ai successivi interventi di ricostruzione urbana. Partecipanti di diverse età hanno camminato lungo vie e piazze, osservando i luoghi simbolo di quel passato e della rinascita.

Firenze, 15 aprile 2026 – Un viaggio nella memoria della città, tra ferite della guerra e rinascita urbana. Sabato 18 aprile il centro storico di Firenze, riconosciuto Patrimonio Mondiale dal 1982, sarà protagonista della Giornata internazionale dei monumenti e dei siti promossa da Icomos. L’edizione di quest’anno è dedicata al tema della risposta alle emergenze per il patrimonio vivente in contesti di conflitti e disastri, con un’attenzione particolare alla memoria urbana e ai processi di ricostruzione postbellica. Per l’occasione è in programma la passeggiata “Incantesimo di fuoco”, un itinerario guidato che condurrà i partecipanti alla scoperta delle trasformazioni che hanno interessato l’area intorno a Ponte Vecchio dopo la seconda guerra mondiale.🔗 Leggi su Lanazione.it

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