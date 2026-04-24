Esce per una passeggiata nel bosco e la trovano morta | l’ipotesi choc dei carabinieri

Una donna è stata trovata morta dopo essere uscita per una passeggiata nel bosco in una giornata di primavera nella Valtellina. I carabinieri sono intervenuti sul luogo e stanno indagando sulle circostanze del decesso. Non sono stati ancora forniti dettagli sulle cause della morte né sulle eventuali responsabilità. La zona è stata posta sotto sequestro mentre proseguono le verifiche degli inquirenti.

Una passeggiata nel bosco, in un pomeriggio di primavera, si è trasformata in tragedia tra i sentieri montani della Valtellina. È qui, nei boschi della zona di Trivigno (Sondrio), che nel pomeriggio del 23 aprile è stata trovata senza vita Lucia Tognela, 60 anni. Il ritrovamento è avvenuto in un’area particolarmente impervia, a circa 1.800 metri di altitudine, dove la donna si era recata per una camminata immersa nella natura. A dare l’allarme è stato un altro escursionista che, imbattutosi nel corpo, ha immediatamente contattato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti in breve tempo il 118, i carabinieri, il soccorso alpino e l’elisoccorso di Areu, insieme ai militari del Sagf, il soccorso alpino della guardia di finanza.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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