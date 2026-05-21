Un tavolo con sindaco e prefetto per fermare l' inferno | su via Patini si muove il municipio
Il municipio V ha convocato un incontro tra il sindaco e il prefetto per discutere della situazione di via Patini, dove ogni notte circa 200 persone si presentano davanti all’Ufficio immigrazione della Questura in attesa di entrare. La presenza di racket e di risse tra persone in fila è stata documentata da articoli e videoreportage pubblicati da RomaToday, che hanno portato attenzione sulla difficile condizione degli immigrati coinvolti. Il tavolo mira a trovare soluzioni concrete per questa emergenza.
Qualcosa si muove, almeno a livello politico, sull’inferno di via Patini. Dopo gli articoli e il videoreportage di RomaToday, che hanno raccontato il dramma di 200 persone, in fila ogni notte davanti all’Ufficio immigrazione della Questura, tra racket e risse per il posto in coda, il municipio V. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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