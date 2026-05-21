Un tavolo con sindaco e prefetto per fermare l' inferno | su via Patini si muove il municipio

Il municipio V ha convocato un incontro tra il sindaco e il prefetto per discutere della situazione di via Patini, dove ogni notte circa 200 persone si presentano davanti all’Ufficio immigrazione della Questura in attesa di entrare. La presenza di racket e di risse tra persone in fila è stata documentata da articoli e videoreportage pubblicati da RomaToday, che hanno portato attenzione sulla difficile condizione degli immigrati coinvolti. Il tavolo mira a trovare soluzioni concrete per questa emergenza.

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