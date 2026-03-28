Il sindaco di Pozzuoli ha inviato una lettera al Prefetto chiedendo l’istituzione di un tavolo urgente dedicato alla gestione dell’epatite A, che sta interessando l’area dei Campi Flegrei. La comunicazione è arrivata in seguito all’aumento dei casi di infezione e alla preoccupazione per la salute pubblica, con il primo cittadino che ha assicurato di monitorare attentamente la situazione.

Cresce l’attenzione sulla diffusione dell’epatite A nell’area dei Campi Flegrei. Il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, ha annunciato di seguire “con la massima attenzione” l’evoluzione della situazione, sottolineando come la tutela della salute pubblica resti la priorità. Per affrontare l’emergenza, il primo cittadino ha scritto al Prefetto di Napoli chiedendo la convocazione urgente di un tavolo istituzionale con la ASL Napoli 2 Nord e i sindaci dei Comuni dell’area flegrea. L’obiettivo è condividere un quadro aggiornato della situazione epidemiologica e individuare misure più mirate ed efficaci. Le restrizioni sulla somministrazione di frutti di mare crudi stanno avendo un impatto significativo sul comparto della pesca, della vendita e della ristorazione, settori chiave per l’economia locale. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Epatite A, il sindaco Manzoni scrive al Prefetto: “Tavolo urgente per salute e imprese”

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