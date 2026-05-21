Un membro del partito Repubblicano può affrontare Donald Trump nelle prossime elezioni e uscirne vincitore? È una domanda che mi sono posto durante la trasmissione televisiva di lunedì scorso, mentre riflettevo sulle dinamiche interne al partito e sulle possibilità di un avversario in grado di competere con l’ex presidente. La questione riguarda le sfide politiche e le strategie di candidatura all’interno del partito, senza considerare altre variabili o implicazioni esterne.

Firenze, 21 maggio 2026 – Si può pensare, da esponente dei Repubblicani, di sfidare Donald Trump e di farla politicamente franca? Me lo chiedevo nelle Pecore Elettriche di lunedì scorso. Bene, martedì 19 maggio è arrivata una risposta alla domanda: no, non si può. Anche il deputato Repubblicano anti Trump Thomas Massie ha perso le primarie in Kentucky, dopo Bill Cassidy in Louisiana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un Repubblicano può sfidare Trump e vincere? No, non può

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Un Repubblicano può sfidare Trump e vincere No, non può

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