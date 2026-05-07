Donadoni | Il Milan non può più sbagliare Con 3-4 innesti può tornare a vincere

Roberto Donadoni ha commentato la situazione attuale del Milan, evidenziando che la squadra non può permettersi altri errori in campionato. Ha suggerito che con l'aggiunta di tre o quattro nuovi giocatori potrebbe avere possibilità di tornare a competere per le vittorie. Durante l'analisi, ha parlato anche della corsa alla qualificazione in Champions League e di alcuni aspetti legati al futuro mercato, con particolare attenzione a Leao e alla prossima partita contro l'Atalanta.

Karlstrom e l’Udinese ancora insieme! Ufficiale il rinnovo fino al 2028: le parole del centrocampista La Fiorentina alla ricerca del nuovo attaccante: anche Lucca nella lista! L’agente allontana le voci Il Napoli irrompe su Gila, De Laurentiis accelera! Milan avvisato: c’è anche l’ostacolo Lotito Sensi, nuova vita in Cipro: è la sua miglior stagione in carriera! Numeri impressionanti, occhio alla clausola che può far gola alle italiane Muraro ricorda Beccalossi: «Era sempre sorridente, come calciatore era imprevedibile». Poi l’aneddoto sula sfida in allenamento Karlstrom e l’Udinese ancora insieme! Ufficiale il rinnovo fino al 2028: le...🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Donadoni: «Il Milan non può più sbagliare. Con 3-4 innesti può tornare a vincere» Notizie correlate Perugia, al Curi non si può più sbagliare. Questo è uno scontro diretto da vincereStare insieme, studiare l’avversario, migliorare i difetti, esaltare le qualità, prepararsi al meglio. Milan-Parma, il Diavolo ora non può più sbagliare: pronosticoDopo il recupero infrasettimanale contro il Como, i rossoneri tornare in campo a San Siro per affrontare la squadra di Cuesta: obbligatorio vincere... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Donadoni: Il Milan è in linea con le aspettative, deve arrivare in Champions; Comotto jr. piace al Bologna, Donadoni: Ha potenzialità, ma va supportato; Calhanoglu non si arrende e punta alla Coppa Italia; La Regione Piemonte omaggia il Grande Torino a Superga. Donadoni deluso dal Milan: Dopo la vittoria nel derby mi aspettavo che il Milan avrebbe tenuta viva un po' di più la corsa per il titoloRoberto Donadoni, ex giocatore rossonero, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha commentato così la stagione del Milan di Max Allegri: Per lo scudetto c'era poco da ... milannews.it Donadoni: Il valore di Alle­gri è rico­no­sciuto da tutti. In campo vanno i giocatori, lui non può segnareIntervistato dalla Gazzetta dello Sport, Roberto Donadoni ha analizzato il momento complicato del Milan. Le sue parole ... ilnapolista.it Donadoni: “Atalanta Non una partita facile per il Milan. Leao Può essere un top” #SempreMilan #ACMilan #Milan x.com “STA IN PANCHINA, NON PUÒ SEGNARE” Roberto Donadoni, a La Gazzetta dello Sport, prende le difese di mister Allegri Ma per l’ex rossonero, con tre o quattro innesti il Milan potrebbe tornare a vincere CHE NE PENSATE #Milan #Donado - facebook.com facebook